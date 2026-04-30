Gebze'de feci kavşak kazası: Kamyonetle otomobil çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki kavşakta Yasin A. idaresindeki kamyonet ile o sırada dönüş yapmakta olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak savruldu.

Galeri araçlarına ve ağaca çarptılar

Kontrolden çıkan kamyonet ve otomobil, yol kenarında faaliyet gösteren bir araç alım satım firmasının önünde park halinde bulunan 3 araca ve bir ağaca çarparak durabildi. Kazada hem araçlarda hem de işletmeye ait otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kamyonet sürücüsü Yasin A. ile yanında bulunan D.Y.K. çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların çarpışma anı ve ardından savrularak işletmenin önüne dalma anları net bir şekilde görüldü.