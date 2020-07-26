Ayasoyfa’nın 86 yıllık esaretinden kurtulup camii olması tüm İslam alemini sevindirirken Batı dünyasını ve Türkiye’de yaşayan bazı kitleleri rahatsız etti. Batı dünyasında hala yaşayan kılıç geleneğini modernlik olarak tanımlayan bu kitleler, Ayasofya Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kılıç ile verdiği hutbeden rahatsız olup dijital kanallar üzerinden karalama kampanyası başlattılar.
Batı'nın kılıcına modernlik diyenleri İslam'ın kılııcı rahatsız etti!
26.07.2020 23:31
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