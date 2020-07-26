İstanbul İl Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte sorumluluk alanlarında olan bölgelerde 225 tim 775 personelin katılımıyla COVİD-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi...
İstanbul'da plajlara atlı denetim!
26.07.2020 23:14
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