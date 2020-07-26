İnsan kaçakçılığı yapan örgüte 12 ilde operasyon!

26.07.2020 22:52

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğu illerinden tır ve kamyon kasalarında yabancı uyruklu kişileri Avrupa ülkelerine taşıyan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 43 kişi tutuklanırken 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi...