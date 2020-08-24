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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Akdenizde de müjdeli haberler alabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Akdenizde de müjdeli haberler alabiliriz
24.08.2020 21:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Karadeniz'de tespit edilen rezerv çok büyük kaynağın habercisi. Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alabiliriz" dedi.


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