Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyü’nde bulunan bir araç içerisinde uyuşturucu madde zulalandığı şeklinde bilgi elde edildi. Ele geçirilen araçta gizli bölmelere 12 kilo 800 gram eroin zullandığı belirlendi.
Hakkari'de uyuşturucu zulalı araç yakalandı!
24.08.2020 21:44
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