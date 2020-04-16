Başkan Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadelesine vatandaşlardan tam not! Metropoll Araştırma'nın son anketi sonuçlandı 16.04.2020 17:58

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı esir alan koronavirüs ile mücadeledeki başarısı anket sonuçlarına da yansıdı. Metropoll Araştırma’nın mart ayı anketine göre; Başkan Erdoğan’a destekte ciddi bir artış var. “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin 55.8’i Erdoğan’ı destekliyor. Bu soruya ‘Evet’ yanıtını verenlerin oranı şubat ayında yüzde 41.1’di. Muhalefet partilerine oy veren vatandaşların da bu süreçte Başkan Erdoğan'a destek veriyor olması anketin dikkat çeken noktalarından bir tanesi.

Koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteği artırdı.

Metropoll araştırma şirketi tarafından mart ayında yapılan ankette ''Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış

tarzını onaylıyor musunuz ? '' sorusuna vatandaşların yüzde 55.8'i evet yanıtını verdi.

Aynı soruya bir önceki ay evet diyenlerin oranı yüzde 41.1 'di. Bu da uygulanan politikalara desteğin giderek arttığını ortaya koydu.

AK PARTİLİ SEÇMENİN DESTEĞİ YÜZDE 92.6'YA YÜKSELDİ

Ankette, Erdoğan'ın muhalefet partilerine oy veren seçmenden de destek aldığı görüldü. Mart ayında bu desteğin daha da arttığı belirlendi.

Şubat ayında CHP'lilerin yüzde 4.3'ü Erdoğan'ı desteklerken koronavirüs ile birlikte bu oran yüzde 19.6'ya yükseldi. İyi partililerin şubat ayında verdiği yüzde 9.7'lik destek bir ay sonra yüzde 23.8'e çıktı. Erdoğan'a en yüksek desteğin HDP'li seçmeden geldiği görüldü. Oran, anket sonuçlarına yüzde 25.8 olarak yansıdı.

AK Partililerin desteği ise yüzde 86.1'den yüzde 92.6'ya MHP'lilerin yüzde 60.9 olan desteği martta yüzde 73.3 yükseldi.

ERDOĞAN KRİZ DÖNEMLERİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKIYOR

Araştırma şirketinin verileri Başkan Erdoğan'a kriz dönemlerinde desteğin daha da arttığını gösterdi.

O dönemlerden biri 17-25 Aralık darbe girişimi. Ankete katılanların yüzde 71.1 Erdoğan'ı FETÖ ile mücadeledeki duruşu nedeniyle destekliyor.

Başkan Erdoğan'a ikinci en güçlü desteğin ise 15 Temmuz'daki darbeye karşı veridiği mücadele nedeniyle geldiği görülüyor.

Öyle ki destek oranı anket sonucuna yüzde 67.6 olarak yansıdı.

Sınır ötesi operasyonlarda Erdoğan'a desteğin hangi boyutlarda olduğu da ölçüldü araştırma şirketi tarafından Barış Pınarı Harekatında, ankete katılanların yüzde 48'i "Erdoğan'ı destekliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'a kriz dönemlerinde desteğin artması, süreci başarılı bir şekilde yönetmesine bağlanıyor. Güçlü lider profili de Erdoğan'a olan

güvenin en büyük nedeni olarak görülüyor.



