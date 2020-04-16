CHP yandaşı Tele 1 televizyonunda akılalmaz sözler: İstanbullu sırf CHP'yi yıpratmak için otobüse biniyormuş! 16.04.2020 17:44

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs riskine aldırmadan sefer sayılarını azalttı ve toplu taşıma kullanan vatandaşların canını tehlikeye attı. Her gün binlerce insan, metro, metrobüs ve otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyamadan yolculuk etmek zorunda kaldı. CHP zihniyeti ise bu skandalı hala "trollerin organizasyonu" olarak savunmaya devam etti. CHP yandaşı TELE 1 kanalında açıklamalarda bulunan Türker Ertürk, Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ üçlüsü, "İnsanlar sırf CHP'yi başarısız göstermek için otobüse biniyor" dedi.