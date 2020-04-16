CHP yandaşı Tele 1 televizyonunda akılalmaz sözler: İstanbullu sırf CHP'yi yıpratmak için otobüse biniyormuş!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs riskine aldırmadan sefer sayılarını azalttı ve toplu taşıma kullanan vatandaşların canını tehlikeye attı. Her gün binlerce insan, metro, metrobüs ve otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyamadan yolculuk etmek zorunda kaldı. CHP zihniyeti ise bu skandalı hala "trollerin organizasyonu" olarak savunmaya devam etti. CHP yandaşı TELE 1 kanalında açıklamalarda bulunan Türker Ertürk, Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ üçlüsü, "İnsanlar sırf CHP'yi başarısız göstermek için otobüse biniyor" dedi.
İstanbul'da seferlerin azaltılması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk oluşuyor. CHP'li İBB, yüzlerce araç garajlarda yatarken her gün binlerce vatandaşı sosyal mesafe kuralı tanımaksızın kalabalık içinde taşımaya devam ediyor.
VATANDAŞA TROLL DİYE HAKARET ETTİLER!
İstanbullu koronavirüs tehlikesine karşın kalabalık içinde seyahat etmek zorunda kaldığı için isyan ederken CHP zihniyeti faturayı vatandaşa kesiyor. Binlerce insanın her sabah işe gitmek zorunda olduğunu görmezden gelen CHP'li İBB, yolcuların işine giden vatandaş değil, CHP'yi yıpratmak için bir araya gelen troller olduğunu savunuyor.
GÖZ GÖRE GÖRE YALANA SARILDILAR
CHP'nin "organize trollük" yalanının deşifre olmasına rağmen akılalmaz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP yandaşı Tele 1 televizyonunda CHP'li Türker Ertürk, "Halkın güveni yok nereye doğru teveccüh ediyor. Muhalefet partisinin belediyelerine doğru teveccüh ediyor. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar, halkı cezalandırmaya çalışıyorlar. İstanbul'da biliyorsunuz muhalefetin adayı seçildi. İstanbul'da başarısız olsun diye elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hiç kimse yardım almıyor, diyoruz" diye konuştu.
O esnada Merdan Yanardağ da araya girerek, "Bir otobüse kırk kişi birden bile bindiler, olacak iş değil" sözleriyle toplu taşıma kullanan vatandaşların CHP'yi yıpratmak için kullandığını iddia etti.