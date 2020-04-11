Başkan Erdoğan'dan coronavirüsle mücadele açıklaması: Görünmez düşmanla savaşıyoruz

Başkan Erdoğan coronavirüs ile savaşı "Görünmez düşmanla savaşıyoruz" sözleriye tarif etti. "Allah'ın izni ile kazanacağız" dedi: Türkiye olarak gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Sağlık malzemelerinin tedariği konusunda sıkıntı yaşamadık. Bu dönemler de inşallah kısa sürede bitecek. Çok daha aydınlık ve huzurlu dolu günler bizleri kucaklayacaktır.

Başkan Erdoğan, salgın sonrası yeni bir dünya gerçeğiyle karşılaşılacağını söyledi.

Manisalı şehit Bayram Ay'ın babası Ali Ay, "Biz Bize Yeteriz" dedi. 3 aylık maaşını devlete verdi: Yeter ki vatan sağ olsun. İngiltere salgına karşı çaresiz kaldı. Türkiye'nin kapısını çaldı. TSK 'ya ait uçakla maske ve tulum yollandı. İstanbul 'da 93 yaşındaki Alye Gündüz, Covid'i yendi. Zonguldak 'ta ise 23 yaşındaki hemşire Özge Akçelebi iyileşti. Fransa 'da ölü sayısı yükseldi. Günlük 250 euro (2 bin TL) morg kirası istendi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, "Salgın sonrası yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi.Konseyi'nin dönem başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e şükranlarını sunan Erdoğan, bu vesileyle Macaristan Başbakanı Orban ve şahsında Macar halkının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz. Türk dünyası olarak Allah'ın izniyle bu süreçten güçlenerek çıkacağız. SON 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.üyeleri arasında da gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.aynı zamanda küresel çapta bir sosyo-ekonomik krizle de karşı karşıya bırakabilir.geçişli orta koridorun güçlendirilmesi çok önemli., Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya'ya kadar uzatabiliriz.'ın izniyle Coronavirüs'le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız.Coronavirüs'le mücadele eden ülkelere yardım göndermeye devam ediyor. Yaklaşık 40 ülkeye uçaklar dolusu sağlık malzemesi gönderen Türkiye, son olarak İngiltere'nin talebini geri çevirmedi.Bakanlığı'nca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Ankara'dan yola çıktı. İngiltere, yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Avrupa medyası da, Türkiye'nin birçok ülkeye dost elini uzattığını belirtti.Türkiye, Covid-19'la mücadele eden İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemelerinin üzerine, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yazıldı.

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Başkan Erdoğan, Corona'ya yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi: Tedavi sürecinizin bir an evvel sonuçlanarak sağlığınıza kavuşmanız için en samimi dileklerimi yinelemek istiyorum.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Türkiye'nin salgın konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" dedi.tarihçi Yuval Noah Harari, Covid- 19'a karşı mücadelede bugünkü tercihlerimizin, gelecekte de dünyayı şekillendirmeye devam edeceğini söyledi. Bu pandeminin ardından nasıl bir toplum ortaya çıkacak? Ülkeler daha fazla birlik halinde mi hareket edecek yoksa izolasyona mı yönelecek?, "Belki de en önemli iki seçenek şu: Bu krizi ulusalcı izolasyonla mı yoksa uluslararası işbirliği ve dayanışma ile mi göğüsleyeceğiz? Ayrıca, tek tek ülkeler bazında krizi merkezileşmiş kontrol ve denetim ile mi yoksa toplumsal dayanışma ve yurttaşlara yetki verme yoluyla mı aşacağız? Şu bir gerçek ki siyaset de ekonomi de hayat da değişecek" dedi.Bakanı Fahrettin Koca, dün 98 hastanın daha vefat ettiğini söyledi.



"Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu" dedi.



ÇOK ÖZEL TEST

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Teknoloji Kazanım Projesi' olarak desteklenen Biosens- Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis Sistemi geliştirildi. Bu sistemin kullanılarak Covid-19 virüsünün teşhisinin milli ve yerli olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.







Yüksek hassasiyetli moleküler test olan LAMP4U kitleri ile Covid-19 tanısı sahada ve hızlı olarak yapılabilecek. Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, sonucu anında cep telefonlarında kayıt altına alabilecek.

ovid-19'a

başkanı Erdoğan'ın "her aileye 10 günde bedava 5 maske verileceğini" açıklamasının ardından dün Türkiye genelinde uygulamaya geçildi. Sağlık Bakanlığı, maskeleri eczanelere vermeye başladı.yaklaşık1 yıldır bir inşaatfirmasından çalışanişçiler, CoronavirüsnedeniyleTürkiye'ye dönüşiçin CumhurbaşkanıErdoğan'danyardım istedi.Ankara bu konudaçalışmalara başladı.Savunma Bakanlığı, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.rağmen teröristlerlemücadeleye devam.Mehmetçiğimiz,"Irak'ın kuzeyindeyer alan Haftaninbölgesinde, PKK'lı2 teröristi etkisizhale getirdi.