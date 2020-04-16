Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ateş Kara, Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Aşı çalışmaları neden aylar alıyor? Türkiye aşı çalışmalarında ne durumda? Aşı en erken ne zaman uygulanabilir? Virüs tekrar mutasyona uğrayacak mı? sorularına ayrıntılı açıklamalarla yanıt verdi. İşte Ateş Kara'nın birbirinden çarpıcı açıklamaları...
Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Aşı çalışmaları neden aylar alıyor? Prof. Dr. Ateş Kara aşı için tarih verip açıkladı16.04.2020 18:01
- Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Aşı çalışmaları neden aylar alıyor? Prof. Dr. Ateş Kara aşı için tarih verip açıkladı
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