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    Son dakika: 'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başladı! Son durum havadan görüntülendi

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan 'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün inşasına başlandı. Çalışmalar havadan fotoğraflandı.

    Erdoğan talimatı verdi! İstanbul'da hummalı çalışma
    , 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'da ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.



    Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.



    Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



    Temelin tamamlanmasının hemen ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı.



    Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.

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