Başkan Erdoğan'dan Trump'ın "övgülerine" yanıt!

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, Başkan Erdoğan ve Türkiye için kritik tespitler yaptı. Başkan Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." ifadesini kullanan Trump, Suriye'nin anahtarının Türkiye'de olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, D-8 kapsamında gittiği Mısır'dan dönüşünde Donald Trump'ın sözlerini yorumladı. Erdoğan, " Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde." ifadelerini kullandı.