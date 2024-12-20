Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Suriye'nin düştüğü yerden yeniden ayağa kalkacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "En önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız." dedi. Bir dönem "Esad af ilan etti Suriyelileri gönderin" diyen muhaliflere çok sert tepki gösteren Erdoğan, Sednaya'daki Esad zulmünü hatırlattı. Diktatör Esad'ın hesap vereceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin yanında olduğunu dile getirdi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Suriye'deki Golan işgaline de değinen Erdoğan, "Yarın, pişman olmamak için, bugün yaptığımız uyarıları dikkate alıp gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyorum." ifadeleriyle uluslararası topluma çağrı yaptı.