Başkan Erdoğan'dan siyonist tezgaha sert tepki: Kardeşlerimizi yalnız bırakmayız
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İsral'in güya dini argümanların arkasına sığınarak bölgeyi büyük bir felakete doğru sürüklediğini belirten Başkan Erdoğan, "Acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir." dedi. "İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız." diyen Başkan Erdoğan, "Kardeş halklar arasında husumeti büyütecek siyonizmin bölgemizi hedef alan böl-parçala-yönet planlarına destek verecek eylemi ve tartışmayı reddediyoruz." ifadeleriyle siyonistlerin bölge üzerinden planlarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, kimsenin Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini belirtti.