Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye’de! Çiçeklerle karşılandı

Belçika Kraliçesi Mathilde d'Udekem d'Acoz, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki üst düzey heyetle birlikte İstanbul'a geldi. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu kritik ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Kraliçe'yi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçak, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na teker koydu.

Bakan Göktaş kapıda karşıladı

Kraliçe Mathilde için İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuk Kraliçe'yi çiçeklerle karşılayarak yakından ilgilendi. Konukevinde bir süre dinlenen Kraliçe ve beraberindeki heyet, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Savunmadan sağlığa dev iş birliği

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu, 14 Mayıs'a kadar İstanbul ve Ankara'yı kapsayan yoğun bir program gerçekleştirecek. Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Bölge Başbakanları da yer alıyor. Görüşmelerde enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik ve teknoloji alanlarında dev iş birliği fırsatları masaya yatırılacak. Belçikalı dev şirketlerin temsilcileri, Türk iş dünyasıyla bir araya gelerek yeni ortaklıklar için imzaları atacak.