Reşadiye’de heyelan anı kamerada!

Olay, sabah saatlerinde Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Akdoğmuş köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, dağlık kesimlerde zemin yapısının yumuşamasına neden oldu. Toprağın doygunluğa ulaşmasıyla birlikte yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kütle harekete geçti.

Güvenlik kamerası kaydetti

Heyelan anı, bölgede bulunan bir besi çiftliğinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; yamaçtan kopan dev toprak kütleleri ve kaya parçalarının büyük bir hızla aşağı doğru sürüklendiği, toz bulutlarının havaya kalktığı görüldü. Olayın yerleşim yerlerinden uzakta ve boş arazide meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi.

Can kaybı yaşanmadı

Şans eseri herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası yetkililer bölgede inceleme başlattı. Yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşlar, özellikle eğimli arazilerde ve yamaç diplerinde oluşabilecek yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.