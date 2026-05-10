CANLI YAYIN
Geri
Reşadiye’de heyelan anı kamerada!

Reşadiye’de heyelan anı kamerada!

Tokat'ta sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yamaçtan kopan parçalar her şeyi önüne kattı.

Olay, sabah saatlerinde Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Akdoğmuş köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, dağlık kesimlerde zemin yapısının yumuşamasına neden oldu. Toprağın doygunluğa ulaşmasıyla birlikte yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kütle harekete geçti.

Güvenlik kamerası kaydetti

Heyelan anı, bölgede bulunan bir besi çiftliğinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; yamaçtan kopan dev toprak kütleleri ve kaya parçalarının büyük bir hızla aşağı doğru sürüklendiği, toz bulutlarının havaya kalktığı görüldü. Olayın yerleşim yerlerinden uzakta ve boş arazide meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi.

Can kaybı yaşanmadı

Şans eseri herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası yetkililer bölgede inceleme başlattı. Yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşlar, özellikle eğimli arazilerde ve yamaç diplerinde oluşabilecek yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bunlar da Var

Van'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı!
Van'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı!
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!
Halk otobüsünde "Kaçak" yolcu şoku: 2 yaşındaki bebek tek başına otobüse bindi!
Halk otobüsünde "Kaçak" yolcu şoku: 2 yaşındaki bebek tek başına otobüse bindi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle