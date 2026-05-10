16 yaşındaki Doruk borç kavgasında can verdi! Elazığ’da bıçaklı vahşet
Yıldızbağları Mahallesi’nde borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Akranı tarafından bıçaklanan Doruk Efe Bingöl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elazığ Yıldızbağları Mahallesi dün gece korkunç bir cinayete sahne oldu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine E.A.B., yanındaki bıçağı çekerek Doruk Efe'ye saldırdı.
DOKTORLAR KURTARAMADI
Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genci görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alınan Bingöl, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşama tutunamadı. 16 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, cinayet şüphelisi E.A.B. gözaltına alındı.