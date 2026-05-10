Esenyurt’ta fabrika alevlere teslim! 6 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Esenyurt, güne fabrika yangınıyla başladı. Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 6 katlı poşet fabrikasının en üst katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm katı sararken, fabrikadan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

İTFAİYE FACİAYI ÖNLEDİ

Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin dört bir koldan yürüttüğü yoğun müdahale neticesinde yangın, alt katlara ve çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

HASAR BÜYÜK

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği olayda, fabrikanın üretim bölümünde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla itfaiye ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.