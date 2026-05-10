CANLI YAYIN
Geri
Sokak ortasında evladına tekme tokat saldırdı! Vicdansız anne serbest

Sokak ortasında evladına tekme tokat saldırdı! Vicdansız anne serbest

Adana’da 1,5 yaşındaki oğlunu ağladığı için tekmeleyen ve ablasına şiddet uygulayan anne D.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Küçük çocuk ise annesinden alınarak babasına teslim edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir aile içi şiddet olayı yaşandı. PTT Evleri Mahallesi'nde yürürken ağlamaya başlayan 1,5 yaşındaki oğluna sinirlenen anne D.Ö., küçük çocuğu sertçe iterek yere düşürdü. Öfkesi dinmeyen kadın, yerdeki savunmasız bebeği tekmelemeye başladı.

ABLASI SİPER OLDU

O anlarda kardeşini korumaya çalışan küçük kız çocuğu da annesinin öfkesinden nasibini aldı. Çevredeki bir kadının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşan anne, şiddet görüntülerinin sosyal medyada infial yaratması üzerine yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ö., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Skandal olayın ardından devlet korumasına alınan ve babasına teslim edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Reşadiye’de heyelan anı kamerada!
Reşadiye’de heyelan anı kamerada!
Metroda çirkin saldırı! "Titre" deyip alay ettiler, sonra yumrukladılar
Metroda çirkin saldırı! "Titre" deyip alay ettiler, sonra yumrukladılar
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle