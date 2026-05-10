Sokak ortasında evladına tekme tokat saldırdı! Vicdansız anne serbest

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir aile içi şiddet olayı yaşandı. PTT Evleri Mahallesi'nde yürürken ağlamaya başlayan 1,5 yaşındaki oğluna sinirlenen anne D.Ö., küçük çocuğu sertçe iterek yere düşürdü. Öfkesi dinmeyen kadın, yerdeki savunmasız bebeği tekmelemeye başladı.

ABLASI SİPER OLDU

O anlarda kardeşini korumaya çalışan küçük kız çocuğu da annesinin öfkesinden nasibini aldı. Çevredeki bir kadının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşan anne, şiddet görüntülerinin sosyal medyada infial yaratması üzerine yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ö., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Skandal olayın ardından devlet korumasına alınan ve babasına teslim edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.