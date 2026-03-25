Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmenin ana gündem maddesini, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında meydana gelen helikopter kazası oluşturdu. İki lider, yaşanan acı olay nedeniyle birbirlerine taziyelerini iletti. Görüşmenin detayları ve kaza bölgesinden ilk bilgiler video haberimizde yer alıyor.

Helikopter kazası sonrası karşılıklı başsağlığı mesajları

Başkan Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yaşanan helikopter kazası vesilesiyle Katar Emiri Al Sani'ye başsağlığı dileklerini sundu. Katar Emiri Al Sani de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajlarını ileterek dayanışma vurgusu yaptı. Kazanın ayrıntılarına dair askeri kaynaklardan gelen son bilgiler, haberimizdeki videoda detaylandırıldı.

Bölgesel gelişmeler ve savaşın durdurulması çabaları

Görüşmede yalnızca kaza değil, bölgedeki kritik gelişmeler de masaya yatırıldı. Katar Emiri Al Sani, bölgedeki savaşın durdurulması ve barışın tesisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomatik çabalara teşekkür etti. İki lider, krizlerin çözümü noktasında Türkiye ve Katar'ın ortak hareket etme kararlılığını yineledi.

Diyalog kanalları sürekli açık tutulacak

İletişim Başkanlığı, iki ülke ekiplerinin bölgedeki gelişmeleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla sürekli diyalog halinde kalacağını bildirdi. Hem askeri iş birliği hem de bölgesel barış konularında Ankara ve Doha arasındaki "sürekli temas" prensibi bu görüşmeyle bir kez daha tescillendi. Görüşmenin perde arkasını ve uzman yorumlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.