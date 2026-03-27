Kiryat Shmona Belediye Başkanı Avichai Stern'den İsrail hükümetine tepki!
İsrail’in kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmaların gölgesinde kalan Kiryat Shmona Belediye Başkanı Avichai Stern, Netanyahu hükümetine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Halkın sığınaklarda yaşamaya mahkum edildiğini ve devletin asgari güvenlik ihtiyacını karşılayamadığını vurgulayan Stern, "Vatandaşı korumasız bir şekilde ön cepheye sürdünüz, bu durumu durdurmak için sınıra ben mi gitmeliyim?" diyerek tepki gösterdi.