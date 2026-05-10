Metroda çirkin saldırı! "Titre" deyip alay ettiler, sonra yumrukladılar

Şampiyonluk sevincini Taksim’de kâbusa çeviren alkollü grup, kendilerini uyaran yaşlı vatandaşı galiz küfürlerle tahrik etti. Olayların büyümesiyle bir saldırganın yaşlı adama yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Taksim Metrosu'nda utanç verici sahneler yaşandı. Alkollü oldukları iddia edilen bir grup taraftar, metro içerisinde taşkınlık çıkararak çevredekilere rahatsızlık verdi. Kendilerini sakin olmaları konusunda uyaran yaşlı bir adamı hedef alan grup, "Titre, titre, titre..." diyerek yaşlı adamla alay etti ve ağır küfürler savurdu.

Oklavalı teyze magandaları püskürttü

Linç girişimi sırasında çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, elinde oklavasıyla duruma müdahale eden yaşlı bir kadın gecenin kahramanı oldu. Oklavasını holiganlara sallayarak yaşlı adamı korumaya çalışan kadının o anları, cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. Polis, kimliği belirlenen saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

