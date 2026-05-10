Şehir merkezinde pompalı tüfekli dehşet! Rehin aldığı taksiden ateş yağdırdı

Gaziantep, öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan büyük bir kovalamacaya sahne oldu. İddiaya göre, 31 yaşındaki Semih Ç. ve kız arkadaşı Gülbahar Y., Araban ilçesinde bir ticari taksi sürücüsünü silah zoruyla rehin alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri teyakkuza geçti.

ŞEHİR GİRİŞİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli, Araban'dan Şehitkamil ilçesine kadar kaçışını sürdürdü. Şehir girişinde önü kesilen saldırgan, teslim olmak yerine taksinin içerisinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen vatandaşlar araçlarının içerisinde büyük korku yaşadı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin titiz operasyonuyla iki şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Rehin alınan 58 yaşındaki taksi sürücüsü Ramazan Y., şans eseri parmağından aldığı hafif yarayla kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.