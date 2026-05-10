Kaza üstüne kaza! Şarampole uçtular, yan yattılar

Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazaları peş peşe geldi. Alaca-Sungurlu karayolunda seyir halinde olan Batuhan E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Sıla E. yaralandı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Ekipler ilk kazaya müdahale hazırlığı yaparken, aynı noktada ikinci bir kaza daha meydana geldi. Selahattin B. idaresindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak yan yattı. Bu kazada da araç sürücüsü yaralanarak araçtan çıkarıldı.