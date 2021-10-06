Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Anayasa" tepkisi: PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Anayasa" tepkisi: PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Anayasa" tepkisi: PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor
06.10.2021 13:42
Ana Sayfa 54:10
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:14
FOX'ta Demirtaş güzellemesi
Ana Sayfa 14:39
Pakize Suda'dan akıl sağlığını...
Ana Sayfa 00:41
ATV CANLI YAYIN: Müge Anlı'da...
Ana Sayfa 00:16
Bir gecede bembeyaz oldu
Ana Sayfa 00:45
Soğuk hava yerini kara...
Ana Sayfa 07:52
Masumlar Apartmanı 41. bölüme...
Ana Sayfa 01:04
Futbol maçında korku dolu...
Ana Sayfa 00:53
Gönül Dağı 35. bölüm 2....
Ana Sayfa 09:06
Fatma gözyaşları içinde Esra...
Ana Sayfa 01:09
Cadde ortasında silahlı kavga
Ana Sayfa 01:12
MasterChef 2021'in iddialı...

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" şeklinde konuştu.


Haber Videoları
SON DAKİKA