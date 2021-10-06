Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Anayasa" tepkisi: PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" şeklinde konuştu.