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Sokakta iki kadın ile bir erkeğin odunlu kavgası: O anlar kamerada!

Sokakta iki kadın ile bir erkeğin odunlu kavgası: O anlar kamerada!

Elazığ’da henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında çıkan arbede adeta caddeyi savaş alanına çevirdi. 2 kadın ve 1 erkeğin tekmeli tokatlı boğuşmasında, kadınlardan birinin elindeki odunla adama defalarca vurduğu o feci anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sokak Ortasında Bilinmeyen Nedenle Arbede Çıktı

Elazığ'da iki kadın ile bir şahıs arasında sokak ortasında çıkan tekmeli, tokatlı ve odunlu kavga çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kadınlardan birinin elindeki odunla şahsa acımasızca vurduğu ve dakikalarca süren boğuşma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Elindeki Odunla Defalarca Vurdu

Caddede yürüyen 2 kadın ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, tarafların fiziki müdahalesiyle bir anda şiddetli bir boğuşmaya dönüştü. Sokak ortasında birbirine giren tarafları gören bazı duyarlı vatandaşlar araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi. Ancak gözü dönen taraflar sakinleşmeyince vatandaşların ayırma çabaları yetersiz kaldı. Arbede sırasında bazı meraklı vatandaşlar ise hiçbir müdahalede bulunmadan yaşanan tehlikeli anları sadece izlemekle yetindi. Kavganın dozunun arttığı o anlarda kadınlardan biri, yerden aldığı ya da yanında bulundurduğu odun parçasıyla karşısındaki şahsa defalarca sert darbeler indirdi.

Kadınların Elinden Kaçarak Kurtuldu

Aldığı odun darbelerine ve kadınların fiziki saldırısına daha fazla dayanamayan şahıs, bir süre sonra kadınların elinden sıyrılarak kurtulmayı başardı. Öfkeli kadınların elinden canını zor kurtaran kimliği belirsiz adam, arkasına bakmadan koşarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Şahsın uzaklaşmasıyla kavga sona ererken, çevre sakinleri rahat bir nefes aldı. Mahallede infiale yol açan o feci arbede anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ekranına anbean yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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