SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde "Ben Başbakan adayıyım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığını veto ettiği için Akşener'in "Ben Başbakanlığa adayım" dediğini belirterek "Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Grup Toplantısı'nda 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in o dönem yaptığı açıklamalarda aradan geçen yıllarda nasıl çeliştiği de ekranlara getirildi.