Bekçiye bıçaklı saldırı girişimi silahla engellendi!

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 01:37 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 01:44

Havaya Açılan Ateş De Durduramadı

Olay, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan Meydan AVM önünde meydana geldi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı İ.H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan M.T., elindeki sallama bıçakla arkadaşını sokak ortasında kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini yürüten bekçi ekipleri, durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti. Saldırgan şahsa önce durması yönünde yüksek sesle sözlü uyarıda bulunuldu. M.T.'nin saldırgan tavrını sürdürmesi üzerine bekçiler, havaya bir el uyarı ateşi açtı.

Bekçinin Üzerine Yürüyünce Bacağından Vuruldu

Yapılan tüm uyarılara ve havaya açılan ateşe rağmen sakinleşmeyen M.T., bu kez elindeki ölümcül kesici aletle kendisini durdurmaya çalışan görevli bekçiye doğru yönelerek saldırma girişiminde bulundu. Can güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine görevli bekçi, yasal yetkileri çerçevesinde silahını kullanarak şüpheliyi hedef aldı. Sol bacağından vurulan saldırgan M.T., acı içinde yere yığılarak etkisiz hale getirildi.

Suç Makinesi Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda takviye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı saldırgana ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansa alınan M.T., geniş güvenlik önlemleri altında Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanılan sallama bıçak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü yaşanan dehşet gecesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.