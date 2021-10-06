Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'ı Anayasa üzerinden hedef alan CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki: Unutkanlık için tedaviye başlanmalı

Başkan Erdoğan'ı Anayasa üzerinden hedef alan CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki: Unutkanlık için tedaviye başlanmalı

Başkan Erdoğan'ı Anayasa üzerinden hedef alan CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki: Unutkanlık için tedaviye başlanmalı
06.10.2021 14:47 - Son Güncelleme: 06.10.2021 14:47
Ana Sayfa 06:58
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 03:35
Erdoğan'dan Akşener'e: Allah...
Ana Sayfa 08:25
Yasak aşkın belgesi...
Ana Sayfa 00:19
İstanbul'da 5 milyon liralık...
Ana Sayfa 01:31
Dağlıca'daki hain saldırı!...
Ana Sayfa 00:51
Marmara'da lüfer bolluğu!...
Ana Sayfa 00:41
ATV CANLI YAYIN: Müge Anlı'da...
Ana Sayfa 01:35
Boğaziçi'ndeki izinsiz...
Ana Sayfa 01:30
Sağanak, kar ve fırtına...
Ana Sayfa 01:04
Futbol maçında korku dolu...
Ana Sayfa 01:15
Bahçeli'nin 'Bölücü...
Ana Sayfa 00:04
Ezgi Eyüpoğlu makyajsız halini...

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce yaptığı açıklamaları unutarak sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan IMC TV'de kullandığı ifadeleri unutarak, skandal sözler sarf etti.


CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yaptığı açıklamaları unutarak sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ın hedef aldı. "AK Parti'nin ileri gelenleri "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini" talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, kendi sözlerini unutarak, skandal sözler sarf etti.



ÖRGÜTÜN YAYIN ORGANINDA KONUŞMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yıllar evvel terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan IMC TV'de katıldığı bir canlı yayında "YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim, Anayasa'yı değiştirelim, Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri değişebilir" açıklamaları yaptığını unuttu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözleri unutarak Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı.


TEDAVİYE BAŞLANMALI
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun televizyonda yaptığı açıklamaları paylaşan bir vatandaş, "Sağlık raporunun gerekli olduğu kesin. Ayrıca unutkanlık için tedaviye de başlanmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yalanların içinde boğulduğunu belirten başka bir kullancısı ise, "Buna unutkanlık değil yalancılık denir. Muhalefetin genel sorunu söylediği yalanların içinde boğuluyor olması." diyerek CHP liderine tepki gösterdi.



Söylediklerini inkar eden CHP liderine tepki gösteren başka bir vatandaş ise, "Bunamadıysan gene inkar gene yalana devam diyorsun yani Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları
SON DAKİKA