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    • Güncel
    • 06.10.2021 13:34
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    • 06.10.2021 13:55
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde "Ben Başbakan adayıyım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığını veto ettiği için Akşener'in "Ben Başbakanlığa adayım" dediğini belirterek "Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Grup Toplantısı'nda 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in o dönem yaptığı açıklamalarda aradan geçen yıllarda nasıl çeliştiği de ekranlara getirildi.

    Erdoğan’dan Akşener’e: Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla 2,5 aylık aranın ardından Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın hedefinde başbakanlığa adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Erdoğan, sadece sözleriyle değil izlettiği videoyla da Meral Akşener'e sert eleştiriler yöneltti.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

    "KILIÇDAROĞLU 6-8 EKİM OLAYLARINA ARKA ÇIKMIŞTIR"
    Biliyorsunuz bugün 6-8 ekim olaylarının 7. yıldönümü. HDP'nin o dönemki yöneticileri yandaşlarını sokaklara salmış ve onlarca insanın kanını dökmüştü. Bu gözü dönmüş alçakların masum insanları nasılca vahşice katlettiğini daha dün gibi biliyoruz. Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır. Bu partinin yerli de milli de olmayan politikalarını milletimize her fırsatta tekrar tekrar anlatacağız. Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.

    "HDP BU HANIMEFENDİYİ VETO ETMİŞTİR"
    Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.

    "ALLAH KİMSEYİ BÖYLE BİR KONUMA DÜŞÜRMESİN"
    Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı.

        "İNSANDA İLKE VE ONUR OLMAYINCA..."
        Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz.

        "CİDDİ BİR MUHALEFET SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
        Her şey bir yana Türkiye, Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan... Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır. Bu kirli muhalefet tarzını reddediyoruz. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını ortaya sermekten biz yorulduk ama bu zat, aynı ahlaksızlıkları tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Dün yine çıkmış MB'nin İstanbul'daki binasından ilgili ilgisiz bakmadan aklına ne gelirse sallamış da sallamış. Bay Kemal eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucu ile iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir ifitirayı da AK Parti'ye atamazsın. Yatırım nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul kabul ediyorum. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

        MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?
        Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Akşener, "Ben Cumhurbaşkalığına aday değilim. Kendi adıma bunu söylüyorum. Kim aday olacak kısmında seçilecek bir adayla devam edeceğiz. Ben aday değilim. Ben Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.
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        Erdoğan’dan Akşener’e: Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
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