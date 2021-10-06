SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla 2,5 aylık aranın ardından Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın hedefinde başbakanlığa adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Erdoğan, sadece sözleriyle değil izlettiği videoyla da Meral Akşener'e sert eleştiriler yöneltti.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
"KILIÇDAROĞLU 6-8 EKİM OLAYLARINA ARKA ÇIKMIŞTIR"
Biliyorsunuz bugün 6-8 ekim olaylarının 7. yıldönümü. HDP'nin o dönemki yöneticileri yandaşlarını sokaklara salmış ve onlarca insanın kanını dökmüştü. Bu gözü dönmüş alçakların masum insanları nasılca vahşice katlettiğini daha dün gibi biliyoruz. Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır. Bu partinin yerli de milli de olmayan politikalarını milletimize her fırsatta tekrar tekrar anlatacağız. Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.
"HDP BU HANIMEFENDİYİ VETO ETMİŞTİR"
Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.
"ALLAH KİMSEYİ BÖYLE BİR KONUMA DÜŞÜRMESİN"
Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı.