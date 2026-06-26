Eski eş vahşeti: Pompalı tüfekle iki can aldı

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 01:48 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 01:51

Apartmandaki Silah Sesleri Dehşete Düşürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Daireden peş peşe gelen silah sesleri ve bir şahsın binadan koşarak uzaklaştığını gören komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Kısa sürede adrese ulaşan emniyet güçleri, girdikleri dairede kanlar içinde yatan iki kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, pompalı tüfekle vurulan 42 yaşındaki S.K. isimli kadın ile yanında bulunan 32 yaşındaki U.B. isimli erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı B.K. (66) ise bir süre sonra suç aletiyle birlikte emniyete giderek teslim oldu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden S.K.'nin, zanlının eski eşi olduğu öğrenildi.