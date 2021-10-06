Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu! Anayasa için tarih verdi!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Uzlaşma sağlanamazsa siyasi partiler olarak yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin karşısına çıkarız." dedi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, HDP ile iş tutan sözde milliyetçi Akşener'in durumu için ise "HDP gizli ortaklığını kullanarak hanımefendiyi veto etmiştir. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin." ifadelerini kullandı.