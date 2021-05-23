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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da peş peşe önemli temaslar! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı...

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da peş peşe önemli temaslar! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı...
23.05.2021 19:00
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü İstanbul'da yoğun bir mesai geçiriyor. Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan daha sonra iise AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. İşte detaylar...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü İstanbul'da yoğun bir mesai geçiriyor. Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan daha sonra iise AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. İşte detaylar...

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