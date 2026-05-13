CANLI YAYIN
Geri
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Seyitgazi ilçesinde akraba iki aile arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan İlker Saygı hayatını kaybederken yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde akraba iki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı kanlı bir kavgaya dönüştü. Tarım arazisinde karşı karşıya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

Tüfekle Dehşet Saçtı

Kavga esnasında Eyüp S., yanında bulundurduğu tüfekle İlker Saygı, Sabri S. ve Mustafa S.'ya ateş açtı. Silahlı saldırıda 32 yaşındaki İlker Saygı olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna kurşun isabet eden diğer iki akrabası yaralandı.Katil zanlısı Eyüp S. ekiplerce gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tatvan’da Tırlar çarpıştı: 2 sürücü öldü
Tatvan’da Tırlar çarpıştı: 2 sürücü öldü
İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı
İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı
Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!
Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle