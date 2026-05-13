Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde akraba iki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı kanlı bir kavgaya dönüştü. Tarım arazisinde karşı karşıya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

Tüfekle Dehşet Saçtı

Kavga esnasında Eyüp S., yanında bulundurduğu tüfekle İlker Saygı, Sabri S. ve Mustafa S.'ya ateş açtı. Silahlı saldırıda 32 yaşındaki İlker Saygı olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna kurşun isabet eden diğer iki akrabası yaralandı.Katil zanlısı Eyüp S. ekiplerce gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.