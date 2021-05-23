Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, mafya lideri Sedat Peker'i yalanladı: Kesinlikle iftiradır

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin İstanbul İl Başkanlığında oğluna yönelik iddialarla ilgili net konuştu. Yıldırım canlı yayında, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında da çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Yıldırım, bu iddialarla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE İFTİRADIR"

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek ahlaksızlıktır. Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı." dedi.