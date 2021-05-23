Haberler Video Haber Videoları İnsanlık ölmüş dedirten olay: Akaryakıt istasyonunda eski sevgilisini darp edip boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi!

İnsanlık ölmüş dedirten olay: Akaryakıt istasyonunda eski sevgilisini darp edip boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi!

İnsanlık ölmüş dedirten olay: Akaryakıt istasyonunda eski sevgilisini darp edip boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi!
23.05.2021 14:34
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İnsanlık ölmüş dedirten olay! Yozgat’ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi Şevket Türksoy tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı.

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