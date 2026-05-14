Bursa'da kamyon ile tır çarpıştı: Ahmet Domek kurtulamadı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun önünde seyreden tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Karacabey-Bursa karayolu üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Araç İçinde Sıkıştı

Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Ahmet Domek idaresindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kabini büyük hasar alırken, sürücü Domek araç içinde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.