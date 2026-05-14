Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Amasya-Taşova istikametinde seyir halindeyken Akdağ tüneli çıkışında kontrolden çıkarak trafik levhası ve bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'da tünel içerisinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Amasya-Taşova karayolu üzerindeki Akdağ tünelinde meydana geldi.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
Edinilen bilgilere göre; Amasya'dan Taşova yönüne doğru gitmekte olan otomobil, Akdağ tüneli çıkışına yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki trafik levhalarına çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi.
Sürücü Yaralandı
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber