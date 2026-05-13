Düzce merkezli 14 ilde dev operasyon! 24 milyar TL’lik yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber ekipleri, yasa dışı bahis dünyasına son yılların en büyük darbelerinden birini indirdi. 14 ili kapsayan dev operasyonda, milyarlarca liralık para trafiğini yöneten şebeke üyeleri tek tek yakalandı.

Siber Ekipler Adım Adım İzledi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; jojobet.com, portobet.com ve xturka.com isimli yasa dışı bahis sitelerini yakın takibe aldı. Yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları üzerinden devasa bir para transferi trafiği yürüttüğü ortaya çıktı.

MASAK Raporu Dudak Uçuklattı

Operasyonun vahameti MASAK incelemeleriyle tescillendi. Şüphelilere ait hesap dökümlerini inceleyen uzmanlar, yaklaşık 24 milyar TL'lik bir işlem hacmi tespit etti. Bu devasa rakam, yasa dışı bahsin ulaştığı korkunç boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.

55 Şüpheli Adliyede

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 55 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında şebekenin kilit isimlerinin de bulunduğu zanlıların savcılıktaki işlemleri devam ederken, operasyonun yeni halkalarla genişleyebileceği bildirildi.