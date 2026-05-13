CANLI YAYIN
Geri
Amasya’da 200 metrelik dev heyelan!

Amasya’da 200 metrelik dev heyelan!

Bayat köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası ulaşım tamamen kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu, köylüler için güvenli yeni güzergah açıldı.

Amasya'da son dönemde etkili olan kuvvetli yağışlar, kırsal kesimde toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Bayat köyü civarında yaşanan dev heyelan, köyler arası ulaşımı sağlayan ana yolu kullanılamaz hale getirdi.

200 Metrelik Alan Çöktü

Edinilen bilgilere göre; yağışların toprağı yumuşatmasıyla birlikte yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde büyük çaplı bir heyelan meydana geldi. Yolun çöktüğünü ve tehlike arz ettiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Amasya İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye çıkarma yaptı.

Muhtar Sağlam: "Tehlike Devam Ediyor"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayat Köyü Muhtarı Sefer Sağlam, yolun çevredeki diğer köyler için de kritik bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı. Heyelan riskinin sürdüğüne dikkat çeken Sağlam, vatandaşların can güvenliğini korumak adına eski yolun kapatıldığını belirtti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tatvan’da Tırlar çarpıştı: 2 sürücü öldü
Tatvan’da Tırlar çarpıştı: 2 sürücü öldü
İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı
İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı
Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!
Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle