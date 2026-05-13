Amasya’da 200 metrelik dev heyelan!

Amasya'da son dönemde etkili olan kuvvetli yağışlar, kırsal kesimde toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Bayat köyü civarında yaşanan dev heyelan, köyler arası ulaşımı sağlayan ana yolu kullanılamaz hale getirdi.

200 Metrelik Alan Çöktü

Edinilen bilgilere göre; yağışların toprağı yumuşatmasıyla birlikte yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde büyük çaplı bir heyelan meydana geldi. Yolun çöktüğünü ve tehlike arz ettiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Amasya İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye çıkarma yaptı.

Muhtar Sağlam: "Tehlike Devam Ediyor"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayat Köyü Muhtarı Sefer Sağlam, yolun çevredeki diğer köyler için de kritik bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı. Heyelan riskinin sürdüğüne dikkat çeken Sağlam, vatandaşların can güvenliğini korumak adına eski yolun kapatıldığını belirtti.