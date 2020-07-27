Başkan Erdoğan'dan gençlere çağrı: Camilerimizi ihmal etmeyin

27.07.2020 20:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlendiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar bakımsız kalırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir. Camilerimiz sessizliğe bürünürse akıbetimiz karanlıkta demektir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlendiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Camilerimiz 7'den 70'e milletimiz her bir ferdiyle ne kadar dolup taşıyorsa dinimiz İslam orada dimdik ayakta demektir. Camilerimiz dini ve sosyal etkileriyle hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz demektir. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir.

"CAMİLERİMİZİ İHMAL ETMEYİN"

Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar bakımsız kalırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir. Camilerimiz sessizliğe bürünürse akıbetimiz karanlıkta demektir.

Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.