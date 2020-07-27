Başkan Erdoğan'dan istemezükçü CHP'ye sert tepki: Güçlü Türkiye'nin önüne geçemeyeceksiniz

27.07.2020 19:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin başını çektiği ''istemezükçü'' zihniyetin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Erdoğan, ''Amaç özgüven sahibi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyecektir, ok yaydan çıkmıştır ve maksuda ulaşacaktır. Dikili ağacınız yok, boğazın altından tünel geçirirsiniz buna karşı çıkar, Avrasya tünelini yaparsınız, üçüncü köprüyü yaparsanız, Osmangazi'yi yaparsınız buna karşı çıkarlar. Bir şey de siz yapın.'' şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin başını çektiği ''istemezükçü'' zihniyetin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Erdoğan, ''Amaç özgüven sahibi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyecektir, ok yaydan çıkmıştır ve maksuda ulaşacaktır. Dikili ağacınız yok, boğazın altından tünel geçirirsiniz buna karşı çıkar, Avrasya tünelini yaparsınız, üçüncü köprüyü yaparsanız, Osmangazi'yi yaparsınız buna karşı çıkarlar. Bir şey de siz yapın.'' şeklinde konuştu.