Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı için koronavirüs nedeniyle uyarılarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasına değinerek, "Aslına rücu ettirdik" ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı için koronavirüs nedeniyle uyarılarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasına değinerek, "Aslına rücu ettirdik" ifadelerini kullandı.