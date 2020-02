Başkan Erdoğan'dan AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında ''Muteber siyasetçi'' açıklaması | Video 27.02.2020 16:19

"Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı-helali umursamazsanız, alicenaplığı terk ederseniz, ne yaparsanız yapın halkın ve Hakkın rızasına nail olamazsınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim milletimiz, bu ayrımı çok iyi yapar. Seçimden seçime kapısına gelen ile her gün yanında olanı asla aynı tutmaz. Muteber siyasetçi; ilindeki, ilçesindeki insanların dertleriyle dertlenip, sıkıntısıyla üzülen, hizmet etmek, eser vermek için çırpınan kişidir. Böyle davranmayan siyasetçi değil, -affınıza sığınıyorum- siyaset şarlatanıdır. Adaletin olmadığı bir yer, oksijensiz dünya gibidir; orada yaşanılmaz. Her işinizde adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez, tam tersine sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görür, notunuzu verir, günü geldiğinde de yerini gösterir" dedi.