Başkan Erdoğan, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde andı 27.02.2020 17:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Siyasette sembol isimler vardır. Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi geride bıraktıkları eserlerle hayırla yad ediyoruz. Bugün merhum Erbakan'ın vefat yıldönümü. Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğuruna mücadele eden hocamız tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu.

ERBAKAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Siyasette sembol isimler vardır. Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi geride bıraktıkları eserlerle hayırla yad ediyoruz. Bugün merhum Erbakan'ın vefat yıldönümü. Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğuruna mücadele eden hocamız tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Bu ülkenin kendi uçağını, otomobilini, silahını yapabileceğine yürekten inanıyordu. Kurucusu olduğum partimizde merhum hocamızın önünü açtığı pek çok arkadaşımız var.