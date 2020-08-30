Başkan Erdoğan: Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız

30.08.2020 16:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız."