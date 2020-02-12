Başkan Erdoğan: Trump'la her an görüşebilirim 12.02.2020 14:30

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Şu anda İdlib'teki devam eden süreci Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.