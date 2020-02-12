İstanbul'da park yeri kavgasında öfkeli sürücü dehşet saçtı 12.02.2020 15:24

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. İşte park yeri kavgasından korku dolu o anlar...

YOLU KAPATAN OTOMOBİLE ÇARPMAYA BAŞLADI

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.