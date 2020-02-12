Haberler Video İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ile ilişkisi! Başkan Erdoğan Grup Toplantısında izletti
İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ile ilişkisi! Başkan Erdoğan Grup Toplantısında izletti

İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ile ilişkisi! Başkan Erdoğan Grup Toplantısında izletti

12.02.2020 12:54

Son günlerde alevlenen "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, bugünkü Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin FETÖ ile ilişkisini gözler önüne seren bir video izletti. İşte Erdoğan'ın izlettiği o video...


"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısında izlettiği bir video ile CHP-FETÖ ilişkisine bir kez daha dikkat çekti. İşte Erdoğan'ın izlettiği o video ve CHP ile FETÖ'nün işbirliğini ortaya koyan görüntüler.

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