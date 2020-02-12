İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ile ilişkisi! Başkan Erdoğan Grup Toplantısında izletti 12.02.2020 12:54

Son günlerde alevlenen "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, bugünkü Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin FETÖ ile ilişkisini gözler önüne seren bir video izletti. İşte Erdoğan'ın izlettiği o video...

"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısında izlettiği bir video ile CHP-FETÖ ilişkisine bir kez daha dikkat çekti. İşte Erdoğan'ın izlettiği o video ve CHP ile FETÖ'nün işbirliğini ortaya koyan görüntüler.