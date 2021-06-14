Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve tam 52 dakika sürdü. Macron görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi de başladı.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geliyor.





BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Dünya oraya kilitlendi! Başkan Erdoğan NATO karargahında

İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.





52 DAKİKA SÜRDÜ

Başkan Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki kritik toplantı yaklaşık 52 dakika sürdü.



MACRON'DAN SONRA JOHNSON

Macron görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi de başladı.





JOE BIDEN GÖRÜŞMESİ SAAT 18.00'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek.